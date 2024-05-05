انعقاد المؤتمر الأول لقطاع التأمين في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- ضمن جهود حكومة إقليم كوردستان لدعم وتطوير قطاع التأمين، تعقد وزارة المالية والاقتصاد، اليوم الأحد، مؤتمر التأمين الأول بأربيل، بغية تطوير القطاع ودعم وضمان التعويضات وخلق فرص العمل.

وفي ظل تطوير سوق التأمين في إقليم كوردستان، تعمل ثماني شركات كوردية محلية وفرعين لشركات تابعة لوزارة المالية في الحكومة الاتحادية وست شركات بالقطاع الخاص في مجال التأمين بإقليم كوردستان.

وتهدف حكومة إقليم كوردستان من تعزيز قطاع التأمين، إلى دعم وضمان التعويض عن أي خسائر تلحق بالتجارة والاستثمار والإنتاج في الإقليم.

ومن أجل أن تستثمر أكبر عدد من الشركات والعلامات التجارية العالمية في إقليم كوردستان واستثمار رؤوس أموالها في مشاريع مختلفة، يجب أن يتمتع شعب وسكان إقليم كوردستان بمزيد من الأمن والسلام والعمل والتنافس.

ويعمل قطاع التأمين على زيادة دخل الأفراد والمجتمعات والشركات والدخل العام، وفي الوقت ذاته، سيتم استثمار رأس مال شركة التأمين في إنشاء بنية تحتية اقتصادية أفضل.

ومن الأهداف الأخرى لتوسيع قطاع التأمين ورفع كفاءته، خلق فرص العمل والحد من البطالة، بالإضافة إلى القضاء على المشكلات الاجتماعية الناجمة عن عدم وجود قطاع تأمين فعال.