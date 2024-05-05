هونر جمال: لا يوجد أي مبرر لعدم إرسال بغداد رواتب شهر نيسان

أربيل (كوردستان 24)- أكد المتحدث باسم وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، هونر جمال، اليوم الأحد 5 أيار 2024، على عدم وجود أي مبرر لرفض إرسال بغداد مستحقات موظفي الإقليم لشهر نيسان الماضي.

وقال جمال خلال مقابلةٍ على شاشة كوردستان 24، "نفّذنا مطالب وزارة المالية الاتحادية كافة، ولا يوجد أي مبرر لعدم إرسال رواتب موظفي حكومة الإقليم عن شهر أبريل.

وأضاف: الآن هو الوقت المناسب لإرسال الرواتب.

وتابع: فعلنا ما كان علينا فعله وهو إرسال قائمة الرواتب والميزانية إلى وزارة المالية الاتحادية، علماً أننا أرسلناها منذ أسبوعين، في الثاني والعشرين من الشهر الماضي.