المجالي: ملتقى التعليم العالي الأردني - الكوردستاني سيفتح الباب للتعاون بين جامعات المملكة والإقليم

أربيل (كوردستان 24)- أكد القنصل العام للمملكة الأردنية الهاشمية في أربيل فؤاد المجالي، اليوم الأحد 5 أيار 2024، أن ملتقى التعليم العالي الأردني - الكوردستاني سيفتح الباب للتعاون بين جامعات كوردستان والأردن.

وقال المجالي خلال افتتاح ملتقى التعليم العالي الأردني - الكوردستاني في أربيل: "أشكر دولة الرئيس مسرور بارزاني على حضوره ورعايته للملتقى، وعلى حرصه على تعزيز العلاقات الأردنية - الكوردستانية".

وأشار إلى أن "هذا اليوم يعد حدثاً كبيراً ومهماً، ولقاءً تسوده المحبة وروح الأخوة، وانطلاقة للتعاون في هذا القطاع الهام جداً (التعليم العالي)"، موجهاً شكره إلى "حكومة إقليم كوردستان ووزارة التعليم العالي على التعاون والتنظيم، ومرحباً بالوفد الذي يضم 21 جامعة ترأسها شخصيات وطنية وأكاديمية".

وأكد أن "التعليم في الأردن يمثل معجزة نجاح، حيث يعتبر ثمرة لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني، وبفضله تطور التعليم سواء في المراحل الأساسية أو العالية في البلاد".

وأضاف قائلاً: "في يوم من الأيام، سُئل جلالة الملك عن الحلول للمشاكل، فأجاب بثلاث كلمات: التعليم، التعليم، التعليم. وبالفعل، هذا ما حدث، إذ تسبب تقدم التعليم في تطور القطاعات الأخرى مثل الصحة والاقتصاد والخدمات وغيرها".

ولفت إلى أنه "اليوم، بفضل دعم دولة الرئيس مسرور بارزاني واهتمام الحكومة الأردنية ودعمها، نفتح أبواب التعاون بين الأردن وكوردستان في هذا المجال".

وشدد على أن "حلمنا وطموحنا هو رؤية طلبة الإقليم يدرسون في الأردن، وهذا هو ما سيسعدنا أكثر من أي شيء، حيث تتقارب البيئة الاجتماعية والمستوى المتميز، ولا شيء يسرنا أكثر من ذلك".

وتابع قائلاً: "ونحن أيضاً نطمح في رؤية طلبة الأردن يدرسون في كوردستان، وهذا الملتقى سيفتح الباب للتعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية".

وفي ختام حديثه، أشاد القنصل الأردني في أربيل "بجهود رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الذي حقق تقدماً كبيراً في جميع القطاعات".