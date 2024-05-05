سیاسة

رئيس إقليم كوردستان يزور طهران

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نيجيرفان بارزاني
نيجيرفان بارزاني
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- تلبية لدعوة رسمية من جمهورية إيران الإسلامية، يزور رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم (الأحد، 5 أيار 2024) طهران يرافقه وفد يضم نائبي رئيس الإقليم ووزير داخلية إقليم كوردستان ورئيس ديوان الرئاسة وعدد من مسؤولي إقليم كوردستان.

وخلال الزيارة، سيجتمع رئيس إقليم كوردستان مع كبار المسؤولين في إيران ويبحث معهم سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين إيران وبين العراق وإقليم كوردستان، إلى جانب مناقشة الأوضاع والتطورات التي تشهدها المنطقة بصورة عامة.

 

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