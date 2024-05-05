آوات جناب: لم يعد هناك أي عائق أمام إرسال رواتب إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكّد وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، آوات جناب نوري، أن أربيل أوفت بكافة التزاماتها تجاه بغداد لإرسال رواتب موظفي الإقليم عن شهر نيسان الفائت.

وقال في تصريحٍ لعدة وسائل إعلام كوردستانية، من بينها كوردستان 24، "نتوقع إرسال رواتب موظفي حكومة الإقليم بعد الانتهاء من توزيع رواتب الموظفين العراقيين".

وأضاف: باعتقادي لم يعد هناك أي عائق أمام تحويل رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان عن شهر نيسان".

وتعليقاً على سؤال مراسل كوردستان 24، عن موعد تحويل رواتب الإقليم، قال وزير المالية: هذه المعلومات موجودة لدى وزارة المالية العراقية.

وقبل ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، هونر جمال، على عدم وجود أي مبرر لعدم إرسال بغداد مستحقات موظفي الإقليم.

وقال جمال خلال مقابلةٍ على شاشة كوردستان 24، "نفّذنا مطالب وزارة المالية الاتحادية كافة، ولا يوجد أي مبرر لعدم إرسال رواتب موظفي حكومة الإقليم عن شهر أبريل.

وأضاف: الآن هو الوقت المناسب لإرسال الرواتب.

وتابع: فعلنا ما كان علينا فعله وهو إرسال قائمة الرواتب والميزانية إلى وزارة المالية الاتحادية، علماً أننا أرسلناها منذ أسبوعين، في الثاني والعشرين من الشهر الماضي.