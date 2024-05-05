وزير التعليم العالي في حكومة الإقليم يشيد بالملتقى الأردني الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان، آرام محمد، بملتقى التعليم العالي الأردني - الكوردستاني الذي انعقد اليوم بأربيل، معتبراً إياه "أنجازاً علمياً ضخماً"، متمنياً أن يعود بالفائدة على التعليم العالي وإقليم كوردستان بشكلٍ عام.

وقال محمد في مؤتمرٍ صحفي، "هذه هي الخطوة الأولى لعمل وزارة التعليم العالي، وبالطبع ستكون هناك خطوات أخرى في قادم الفترات، ونأمل أن تحمل الفائدة للجميع".

مشيراً إلى أن الإنجازات العلمية التي تحققها جامعات إقليم كوردستان "تشكّل دعماً كبيراً لكسب الثقة والاعتراف بجودة التعليم في العراق والمنطقة".

وأضاف: سنقوم بتحسين وتوسيع العلاقات بيننا وبين المملكة الأردنية الهاشمية، ليس فقط في المجال العلمي؛ بل في مجالات السياسة والتجارة وغيرها من المجالات.

وبحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، انطلقت اليوم الأحد في العاصمة أربيل، فعاليات ملتقى التعليم العالي الأردني - الكوردستاني.

ويعقد الملتقى تحت شعار "استشراف المستقبل من خلال التنمية المستدامة"، وتشارك فيه 75 جامعة ومؤسسة علمية من المملكة الأردنية الهاشمية وإقليم كوردستان، بهدف تعزيز التنسيق والتطوير الأكاديمي والعلمي بين جامعات الأردن وكوردستان.

وقال رئيس الحكومة في كلمة له خلال افتتاح الملتقى: لا يمكن بلوغ مصاف الدول والمجتمعات المتقدمة إنسانياً ومادياً دون وجود بيئة آمنة ومستقرة وإدارة ذكية وعلمية ومبتكرة تواكب التطور وتستشرف المستقبل.

وأضاف: من دواعي السعادة أن تربطنا علاقات وديّة وطويلة الأمد مع المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني، الذي وقف دوماً إلى جانب إقليم كوردستان ودعمه في مختلف المراحل.

وتابع قائلاً: يعدّ الارتقاء بمؤسساتنا التعليمية والأكاديمية والنهوض بها من أهمّ أولويات عملنا، ونسعى لجعل جامعاتنا ومراكزنا الأكاديمية تواكب التطور العصري المتسارع، ممّا يسهم في ازدهار بنيتنا التحتية الاقتصادية.