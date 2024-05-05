طالباني تكشف عن لقاءٍ يجمعها بالسوداني حول استلام محصول مزارعي كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- كشفت وزيرة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان بيكرد طالباني، عن لقاءٍ يجمعها اليوم الأحد، برئيس الوزراء العراقي ووزير التجارة، لمناقشة استلام محصول مزارعي كوردستان من الأقماح.

جاء ذلك خلال مؤتمر بيطري عُقد في بغداد، أكدت خلاله طالباني، أن وزارة الزراعة ستعتمد هذا العام على الدراسات الاستقصائية للبيانات.

وقالت: سألتقي اليوم بالسوداني وسأناقش معه مسألة استلام أقماح مزارعي كوردستان.

وأضافت: من الضروري أن يُعامل مزارعو إقليم كوردستان كما يعامَل مزارع الوسط وجنوب العراق.

وأشارت إلى أنه "لا يمكن تحديد نسبة استلام الأقماح لإقليم كوردستان، لذلك فإن المزارعين يتعرضون للغدر من خلال عدم تحديد نسبة استلام المحصول".

وختمت حديثها قائلة: خلال هذا الموسم، زُرِع نحو ثلاثة ملايين دونم من القمح في إقليم كوردستان، بسعر 850 ألف دينار للطن الواحد.