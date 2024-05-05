اقتصاد

طالباني تكشف عن لقاءٍ يجمعها بالسوداني حول استلام محصول مزارعي كوردستان

author_image Kurdistan24 اربیل
بيكرد طالباني
بيكرد طالباني
کوردستان بيكرد طالباني

أربيل (كوردستان 24)- كشفت وزيرة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان بيكرد طالباني، عن لقاءٍ يجمعها اليوم الأحد، برئيس الوزراء العراقي ووزير التجارة، لمناقشة استلام محصول مزارعي كوردستان من الأقماح.

جاء ذلك خلال مؤتمر بيطري عُقد في بغداد، أكدت خلاله طالباني، أن وزارة الزراعة ستعتمد هذا العام على الدراسات الاستقصائية للبيانات.

وقالت: سألتقي اليوم بالسوداني وسأناقش معه مسألة استلام أقماح مزارعي كوردستان.

وأضافت: من الضروري أن يُعامل مزارعو إقليم كوردستان كما يعامَل مزارع الوسط وجنوب العراق.

وأشارت إلى أنه "لا يمكن تحديد نسبة استلام الأقماح لإقليم كوردستان،  لذلك فإن المزارعين يتعرضون للغدر من خلال عدم تحديد نسبة استلام المحصول".

وختمت حديثها قائلة: خلال هذا الموسم، زُرِع نحو ثلاثة ملايين دونم من القمح في إقليم كوردستان، بسعر 850 ألف دينار للطن الواحد.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف