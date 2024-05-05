توضيح من كوردستان24 إلى الرأي العام

أربيل (كوردستان 24)- بعد نشر تسجيل صوتي في بعض الصفحات ومنصات التواصل الاجتماعي المحلية والعراقية، لشخصية تُدعى "دنيا عادل" زعمت فيه تعرّضها لتحرش جنسي من قبل أحد الأشخاص في المؤسسة.

نحن في مؤسسة كوردستان24 رأينا من الضروري أن نوضح للرأي العام أن الشخص المُدعى "دنيا عادل" عملت لدينا لمدة ثلاثة أشهر فقط، في مكتب المؤسسة بمدينة السليمانية، من 1 سبتمبر 2021 وحتى 1 ديسمبر 2021، وهي فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.

في تلك الفترة، نشب خلاف بينها وبين أحد موظفي القناة حول تسجيل إحدى الحلقات، مما دفع بالإدارة آنذاك إلى تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات الخلاف.

وبعد استكمال اللجنة لمهمتها وتحديد سبب المشكلة، قررت الإدارة إنهاء خدماتها، لكن احتراماً لها، طُلب منها تقديم استقالتها لإدارة المؤسسة آنذاك.

ما يثير الشكوك لدينا هو سبب إثارة هذا الموضوع الآن، بعد مرور ثلاث سنوات على الحادثة، وانتهاء عملها في المؤسسة، ما هو الهدف من وراء ذلك؟، وإذا كانت صادقة في اتهاماتها، لماذا لم تقدم دعوى قضائية ضد الموظف المزعوم حينها، خاصةً إذا كانت تدّعي أنها تعرّضت لتحرش جنسي؟.

الشخصية المشار إليها ليست المرة الأولى التي تقوم بنشر هذه الاتهامات والتشهير بعد انتهاء عملها في القنوات الإعلامية، إذ سبق لها في الماضي أن وجهت تهماً مشابهة لقنوات أخرى غيرنا.

إن سجل وسمعة قناتنا واضحة لدى الجميع، والكل يشهد أن قناتنا تعاملت مع الجميع بمنتهى المسؤولية الأخلاقية، سواء في داخل القناة أو حتى خارجها. لذلك، نحن في كوردستان24 نطالب الشخصية المذكورة بتقديم اعتذار رسمي للمؤسسة عن التشهير والخطأ الكبير الذي ارتكبته ضد مؤسستنا، وفي حال عدم تقديم الاعتذار، تحتفظ كوردستان24 بحق رفع دعوى قضائية ضد الشخصية المعنية، بالإضافة إلى المواقع والمنصات المحلية والعراقية التي شنت هجوماً واتهامات بحق القناة وإدارتها، حتى يتم حسم القضية في المحكمة.

مع فائق التقدير والاحترام