أوين جزا: إدراك أهمية دور شركات التأمين يتيح بناء الثقة المتبادلة مع المواطن

أربيل (كوردستان24)- أفادت المديرة التنفيذية لإحدى شركات التأمين العاملة في إقليم كوردستان، أوين جزا، أن "المواطنين أصبح لديهم إدراك أكبر حول أهمية التأمين، نتيجة الثقة المتبادلة بينهم وين الشركات".

وقالت جزا اليوم الأحد 5 أيار 2024، لـ كوردستان24، إن "شركات التأمين تعمل على التأمين العام، إلى جانب التأمين على الحياة، من ضمنها التأمين على السيارات والمنازل، والصحة للفرد والعائلة".

وأضافت: "كل مواطن بإمكانه التأمين على حياته وممتلكاته، سواءً كان موظفاً، أو لا، الأفراد والشركات ورجال الأعمال، والمنظمات".

وأشارت إلى أن "الموظف محدود الدخل بإمكانه التأمين على صحته، حيث تتولى شركة التأمين كافة النفقات الطبية التي قد يحتاجها".

وتابعت: "في حال عدم تعرض المشترك لأي حادث أو مرض، يتم تقليل مبلغ التأمين المتفق عليه، من قبل الشركة، فيما يبقى مبلغ التعويض كما هو".

وضمن جهود حكومة إقليم كوردستان لدعم وتطوير قطاع التأمين، تعقد وزارة المالية والاقتصاد، اليوم الأحد، مؤتمر التأمين الأول بأربيل، بغية تطوير القطاع ودعم وضمان التعويضات وخلق فرص العمل.

وفي ظل تطوير سوق التأمين في إقليم كوردستان، تعمل ثماني شركات كوردية محلية وفرعين لشركات تابعة لوزارة المالية في الحكومة الاتحادية وست شركات بالقطاع الخاص في مجال التأمين بإقليم كوردستان.

وتهدف حكومة إقليم كوردستان من تعزيز قطاع التأمين، إلى دعم وضمان التعويض عن أي خسائر تلحق بالتجارة والاستثمار والإنتاج في الإقليم.

ومن أجل أن تستثمر أكبر عدد من الشركات والعلامات التجارية العالمية في إقليم كوردستان واستثمار رؤوس أموالها في مشاريع مختلفة، يجب أن يتمتع شعب وسكان إقليم كوردستان بمزيد من الأمن والسلام والعمل والتنافس.

ويعمل قطاع التأمين على زيادة دخل الأفراد والمجتمعات والشركات والدخل العام، وفي الوقت ذاته، سيتم استثمار رأس مال شركة التأمين في إنشاء بنية تحتية اقتصادية أفضل.

ومن الأهداف الأخرى لتوسيع قطاع التأمين ورفع كفاءته، خلق فرص العمل والحد من البطالة، بالإضافة إلى القضاء على المشكلات الاجتماعية الناجمة عن عدم وجود قطاع تأمين فعال.