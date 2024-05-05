بعد حل المشاكل.. علي حسين يؤكد استعداد الديمقراطي الكوردستاني لخوض الانتخابات

أربيل (كوردستان24)- أكد مسؤول المكتب التنظيمي للديمقراطي الكوردستاني في محافظة السليمانية، علي حسين، أنه وبعد حل المشاكل، الحزب مستعد لخوض انتخابات برلمان كوردستان في أي وقت، وقال: "الحزب لم يتسبب بتأجيل الانتخابات، إلا أنه مع تصحيح الأخطاء".

وقال حسين خلال مؤتمر صحفي، إن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لم يطالب أو يدعو لتأجيل الانتخابات، إلا أنه لديه عدة ملاحظات، وقد بلغ كافة الأطراف بملاحظاته ".

وأضاف: "الملاحظات لا تتعلق بالديمقراطي الكوردستاني، إلا أنها تتعلق بتجربة إقليم كوردستان، وبعد حل المشاكل، الحزب مستعد لخوض انتخابات برلمان كوردستان في أي وقت".

وحول تأجيل الانتخابات، قال: "منذ سنتين وعدة أشهر، يتم تأجيل الانتخابات، وكافة الأطراف على علم أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لم يتسبب بذلك التأجيل".

وأشار إلى أن أمر الانتخابات يعود لمفوضية الانتخابات، وهي من تقرر بشأنها".

وفي الـ 21 فبراير شباط 2024، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، تضمنت:

1- تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والإشراف عليها بدلاً من مفوضية إقليم كوردستان للاستفتاء والانتخابات.

2- وبالنسبة للجولة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان؛ يتم تقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية.

3- إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ 11 مقعداً، واعتبارها غير دستورية. وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد بدلاً عن 111 مقعداً.

وبعد انتهاء الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان، في الـ 9 اكتوبر تشرين الأول 2022، أصدر برلمان كوردستان القانون رقم 12 لتمديد الدورة الخامسة.

وفي الـ 22 مايو/أيار 2023، قرر برلمان إقليم كوردستان إعادة تفعيل مفوضية الانتخابات والاستفتاء، لكن المحكمة الاتحادية العليا العراقية أعلنت أن إعادة التنشيط غير قانونية.

وفي عام 1992، أجريت أول انتخابات برلمانية في إقليم كوردستان. وفي عام 2004 تم تعديل المادة 9 من قانون الانتخابات والتي كانت تنصّ على أن يتكون إقليم كوردستان من عدة دوائر انتخابية، وبعد التعديل، تم تقسيمه إلى دائرة انتخابية واحدة.

