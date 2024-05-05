السوداني وزراعة كوردستان يبحثان سبل استيعاب الزيادة في المساحات المزروعة بالحنطة

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد 5 أيار 2024، وزيرة الزراعة والموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان العراق، بيكرد طالباني، وعدداً من أعضاء برلمان الإقليم، بحضور وزير الزراعة عباس جبر المالكي.

وجرى، خلال اللقاء، متابعة ملفات الزراعة في عموم العراق، ومتعلقات الموسم الزراعي وموسم التسويقي للغلة الزراعية، والكميات المحددة للاستلام، وسبل استيعاب الزيادة الحاصلة في المساحات المزروعة بالحنطة لهذا العام، في محافظات الإقليم وباقي محافظات العراق.

كما شهد اللقاء البحث في أحوال السدود المائية، ومنها السدود الأربعة الرئيسة في إقليم كوردستان، وأهمية توفير مستلزمات الصيانة والإدامة للحفاظ على طاقاتها الخزنية، إلى جانب إمكانية دعم مزارعي الإقليم بالآليات الزراعية الحديثة والتقنيات التكنولوجية التي تيسّر من الإنتاج الزراعي وترفع مستوياته.

وجدد السوداني التأكيد للحاضرين أهمية دعم أركان الأمن الغذائي الذي لا يقلّ في أهميته عن جوانب الأمن الوطني الأخرى، مشيراً إلى غزارة الأمطار لهذا الموسم، ما مكّن من زراعة مساحات واسعة بالمحاصيل الستراتيجية الاقتصادية، في جميع أنحاء العراق.

وبيّن السوداني أن إجراءات الحكومة المتعددة قد يسّرت استلام المحاصيل وسرعة دفع المبالغ، وأسهمت في زيادة المخزون الوطني من محصول الحنطة وتحقيق الفائض، واوضح أنّ اللجان المشتركة ستحدد كميات الاستلام من الإقليم، إضافة إلى تكليف فريق مختص، من الوزارات والدوائر المعنية، لمتابعة أوضاع السدود وإدارة مشاريعها بالوجه الأنسب.

كما أكد السوداني أنّ تنمية الزراعة وفق الإدارة الأمثل للموارد المائية هدف من أهداف البرنامج الحكومي، ومسار من مسارات الإصلاح الاقتصادي وتعظيم الموارد غير النفطية للعراق، وأن الحكومة ماضية في تحقيق هذا المستهدف.