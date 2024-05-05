منى قهوجي: لا يمكن إجراء انتخابات برلمانية في كوردستان دون مشاركة المكونات

أربيل (كوردستان24)- شددت نائب رئيس حزب الإصلاح التركماني، منى قهوجي، على جهود استعادة مقاعد المكونات في برلمان كوردستان، وقالت: إن "الانتخابات لن تجري دون مشاركة كافة المكونات والأحزاب".

وفي حديث لـ كوردستان24، قالت قهوجي، اليوم الأحد (5 أيار 2024)، إنه لا يمكن إجراء الانتخابات دون مشاركة كافة الأحزاب.

وأشارت قهوجي، إلى أن "استعادة مقاعد المكونات، حق مشروع"، وأعربت عن أملها في أن "تتعاون جميع الأطراف مع رئيس إقليم كوردستان ورئيس حكومة إقليم كوردستان في جهودهما، والإصرار على استعادة مقاعد المكونات والمشاركة في الجولة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان".

وفي الـ 21 فبراير شباط 2024، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، تضمنت:

1- تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والإشراف عليها بدلاً من مفوضية إقليم كوردستان للاستفتاء والانتخابات.

2- وبالنسبة للجولة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان؛ يتم تقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية.

3- إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ 11 مقعداً، واعتبارها غير دستورية. وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد بدلاً عن 111 مقعداً.