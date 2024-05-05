اندلاع حريق في سوق القلعة "بازاري قيصري" بأربيل

أربيل (كوردستان24)- صرح الدفاع المدني في أربيل لـ "كوردستان 24" إن حريقا اندلع في جزء من سوق القلعة "بازاري قيصري"، في أربيل وأن الفرق تعمل للسيطرة على الحريق.

وقبل قليل، اندلع حريق في جزء من سوق أربيل، وقال الدفاع المدني في أربيل لمراسل كوردستان24: إن "فرقهم تحاول السيطرة على الحريق".

وعن سبب وحجم الأضرار، قال مراسل كوردستان24: "بعد السيطرة على الحريق، ستقوم فرق الدفاع المدني بالتحقيق في سبب الحريق ومن ثم تحديد حجم الأضرار".