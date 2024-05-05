فرق الدفاع المدني تعلن السيطرة على الحريق الذي اندلع في سوق القلعة بأربيل

أربيل (كوردستان24)- أعلنت فرق الدفاع المدني في أربيل، السيطرة على الحريق الذي اندلع في سوق القلعة، "بازاري قيصري"، الليلة.

وقال محافظ أربيل خلال مؤتمر صحفي، إنه بعد اندلاع حريق كبير في سوق قيصري في أربيل، وصلت فرق الدفاع المدني على الفور إلى مكان الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق.

وأضاف أنه كانت هناك عدة إصابات خلال الحريق، ولكن لحسن الحظ لم يتوفى أحد.

وأشار محافظ أربيل إلى أن "رئيس حكومة إقليم كوردستان كان متواصلا معنا، وعبر عن قلقه من تكرار حالات الحريق في أسواق أربيل"، وتقرر متابعتها ومنع حدوث مثل هذه الحوادث مرة أخرى.

في الوقت نفسه، قال محافظ أربيل أيضا إن سبب انتشار الحريق هو إهمال أصحاب المحال الذين يغلقون محلاتهم ويغطون بضائعهم بقطع القماش، لذلك سنستمر في اتخاذ الإجراءات لتنظيم المحلات التجارية.

واندلع حريق في جزء من سوق القلعة "بازاري قيصري"، في أربيل، ولا تزال اسباب الحريق، وحجم الأضرار غير معروفة".

وستقوم فرق الدفاع المدني بالتحقيق في سبب الحريق ومن ثم تحديد حجم الأضرار.