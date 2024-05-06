رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع الرئيس الإيراني

أربيل (كوردستان24)- يجتمع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، والرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين 6 أيار 2024، في العاصمة طهران.

ومن المقرر، أن يجتمع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني مع المرشد الأعلى لجمهورية إيران الإسلامية علي خامنئي، ومن ثم مع رئيس خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان.

ووصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، أمس الأحد الى العاصمة الايرانية طهران تلبية لدعوة رسمية.

و أكد رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان، فوزي حريري، أن زيارة رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، إلى إيران، جاءت من أجل تعزيز العلاقات الثنائية، وتجديدها، مؤكداً على أهمية احترام إيران لسيادة العراق وإقليم كوردستان.

وقال حريري الأحد، لـ كوردستان24: إن "زيارة رئيس إقليم كوردستان، جاءت بناءً على دعوة رسمية من طهران، والوقت حالياً، مناسب للقيام بتلك الزيارة".

وأشار حريري إلى العلاقات السياسية والاقتصادية التاريخية مع إيران، وقال: "مثلما لدينا أفضل العلاقات، مع تركيا، يجب أن تكون علاقتنا مع إيران بهذا المستوى أيضاً، وفي الوقت نفسه على إيران احترام سيادة العراق وإقليم كوردستان".

وفقاً لحريري: "الهدف من زيارة رئيس إقليم كوردستان، تعزيز وتجديد العلاقات مع إيران، في كافة المجالات"، مشيراً إلى تفاؤلهم بحل المشكلات إن وجدت.

حريري أكد أيضاً: "من جانبنا لن نسمح أبداً، بوجود أي تهديد على أمن إيران أو تركيا أو سوريا، داخل كوردستان".

وتلبية لدعوة رسمية من جمهورية إيران الإسلامية، يزور رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، طهران يرافقه وفد يضم نائبي رئيس الإقليم ووزير داخلية إقليم كوردستان ورئيس ديوان الرئاسة وعدد من مسؤولي إقليم كوردستان.

وخلال الزيارة، سيجتمع رئيس إقليم كوردستان مع كبار المسؤولين في إيران ويبحث معهم سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين إيران وبين العراق وإقليم كوردستان، إلى جانب مناقشة الأوضاع والتطورات التي تشهدها المنطقة بصورة عامة.

وفي السابق، زار نيجيرفان بارزاني الجمهورية الإسلامية الإيرانية أثناء فترة رئاسته لحكومة إقليم كوردستان، وبعد ذلك أثناء رئاسته للإقليم أيضاً.

هذا وتناولت بعض وسائل الإعلام الإيرانية زيارة رئيس إقليم كوردستان إلى العاصمة الإيرانية طهران.