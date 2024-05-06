ثمانية فوائد صحية للقهوة السوداء

أربيل (كوردستان24)- أشارت الأبحاث الأولية إلى أن فنجاناً من القهوة يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والربو، "ولكن عندما تنظر إلى الأدلة، الأمر عكس ذلك، يجب تناول المزيد من القهوة"، كما تقول البروفسور كلير كولينز، الخبيرة. في التغذية وعلم التغذية بجامعة نيوكاسل في نيو ساوث ويلز.

إليكم الفوائد الصحية للقهوة السوداء:

حماية القلب

لعقود من الزمن، ارتبطت القهوة بضعف صحة القلب. لكن الأبحاث تشير اليوم إلى أن استمرار تناول القهوة يمكن أن يحمي القلب. ووجد علماء من جامعة كولورادو، الذين فحصوا البيانات المتعلقة بالنظام الغذائي والسجلات الطبية لأكثر من 15000 شخص، أنه مقارنة بالأشخاص الذين لم يشربوا القهوة، فإن كل شخص يشرب كوبا إضافيا من القهوة أسبوعيا، شهد انخفاضا 7% في خطر الإصابة بقصور القلب و8% في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

ويعتقد الخبراء أن هذا التأثير يرجع إلى المركبات النشطة بيولوجيا (تلك التي لها تأثير فسيولوجي على الجسم) في القهوة، والتي يوجد منها أكثر من 100. وعلى وجه الخصوص، يعتقد أن مادة البوليفينول تقلل من الإجهاد التأكسدي، الذي يحدث عندما يكون هناك اختلال التوازن بين الجزيئات المفيدة والضارة في الجسم، والالتهابات، ما يحمي القلب من التلف.

انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني

الحفاظ على وزن صحي وممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي تعد من الطرق المدعومة بالأدلة لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. ومع ذلك، تشير الدراسات إلى أن شرب القهوة بشكل متكرر يمكن أن يحمي من هذه الحالة. وجدت مراجعة أجراها باحثون من جامعة هارفارد عام 2014، والتي نظرت في 28 دراسة سابقة، أن الأشخاص الذين شربوا كوباً واحداً يومياً كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 8 في المائة، مقارنة بمن لا يشربون القهوة.

إمكانية الوقاية من مرضي الزهايمر وباركنسون

يبدو أن القهوة تحمي من الإصابة بمرض الزهايمر ومرض باركنسون، كما أظهرت الأبحاث بشكل متكرر. واقترح العلماء في كندا الذين درسوا هذه الظاهرة في ورقة بحثية عام 2018 أن هذا التأثير يمكن أن يرجع إلى مركبات تسمى فينيليندان، والتي يتم إنتاجها عند تحميص حبوب البن. ويعتقد أنها تمنع تراكم البروتينات التي تسمى الأميلويد والتاو، وهي سامة لخلايا الدماغ.

الوقاية من السرطان

وجدت الدراسات أن بعض أنواع السرطان، وخاصة سرطان الكبد والرحم، تكون أقل شيوعا بين شاربي القهوة. هناك أيضاً بعض الأدلة على أن المشروب قد يحمي من سرطان الفم والجلد. وفي حين أن الآليات الدقيقة وراء ذلك غير واضحة، تقول البروفسور كولينز إن اثنين من المغذيات النباتية الموجودة في القهوة، اللذين يسميان الكافستول والكاهوول، يبدو أنهما وراء هذا التأثير.

المزاج والاكتئاب

الآثار العقلية للقهوة واضحة - ستشعر بمزيد من اليقظة والانتباه والنشاط في الساعات التي تلي شرب الكوب. ومع ذلك، وبعيداً عن هذه التغييرات قصيرة المدى، يبدو أن القهوة لها تأثيرات طويلة الأمد على الصحة العقلية. وجدت إحدى الدراسات، التي أجراها باحثون في الصين، أن هناك انخفاضاً في خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 24% بين من يشربون القهوة بكثرة، والذين كانوا يتناولون أربعة أكواب ونصف كوب من القهوة يومياً، مقارنة بأولئك الذين يشربون أقل من كوب واحد يومياً. ويعتقد أن هذا يرجع إلى أن الكافيين الموجود في القهوة يزيد من التعبير عن الناقلات العصبية في الدماغ، مثل الدوبامين (هرمون السعادة).

إدارة الوزن

تشير الأبحاث إلى أن القهوة، بالإضافة إلى كونها منخفضة السعرات الحرارية، قد تعزز أيضاً قدرات الجسم على حرق السعرات الحرارية عن طريق تنشيط الدهون البنية. الغرض من الدهون البنية، المخزنة عادة حول الرقبة، هو توليد حرارة الجسم عند التعرض لدرجات الحرارة الباردة، وهو ما يحدث عن طريق حرق السعرات الحرارية. وهو يختلف عن الدهون البيضاء الأكثر شيوعاً، والتي تتراكم إذا تناول الأشخاص الكثير من السعرات الحرارية.

زيادة في عمر الإنسان

تشير الدراسات إلى أن القهوة يمكن أن تزيد من عمر الإنسان. ووجد الباحثون في أستراليا، الذين راقبوا العادات الصحية وشرب القهوة لنحو 450 ألف شخص لأكثر من عقد من الزمن، أن الأشخاص الذين شربوا من كوبين إلى ثلاثة فناجين من القهوة المطحونة يوميا كانوا أقل عرضة للوفاة المبكرة بنسبة تصل إلى 27%. وقال الفريق إنه بدلا من الكافيين، فإن مركبات أخرى في القهوة، مثل حمض الكافيين وحمض الكلوروجينيك، هي على الأرجح وراء هذا التأثير.

تخفيف بعض الصداع

في حين أن الكثير من الكافيين يمكن أن يسبب الصداع، تشير الأبحاث إلى أن القهوة يمكن أن تخفف منه أيضاً. تقول البروفسور كولينز: "يبدو أن المنشط (يعزز فعالية) مسكنات الألم بكمية كبيرة". وجدت إحدى الدراسات من جامعة أكسفورد أن تناول الباراسيتامول أو الإيبوبروفين لعلاج الصداع النصفي أو صداع التوتر يقلل الألم بنسبة 25 في المائة. ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين تناولوا مسكنات الألم إلى جانب الكافيين قالوا إن مستويات الألم لديهم انخفضت إلى النصف.