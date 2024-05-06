أسعار العملات الأجنبية والذهب في تداولات أسواق كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- سجلت أسعار الذهب وصرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين 6 أيار 2024، في تداولات أسواق كوردستان، كالآتي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في كوردستان:
100 دولار أميركي = 145.400 دينار عراقي
100 يورو = 154.400 دينار عراقي
100 جنيه استرليني = 179.000 دينار عراقي
100 ليرة تركي = 4.200 دينار عراقي
100.000 تومان إيراني = 2.200 دينار عراقي
أسعار الذهب في أسواق كوردستان:
1 مثقال ذهب عيار 24 = 540,000 دينار عراقي
1 مثقال ذهب عيار 21 = 475,000 دينار عراقي
1 مثقال ذهب عيار 18 = 410,000 دينار عراقي