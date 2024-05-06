وكيل وزارة الصحة: التأمين عامل أساسي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين

أربيل (كوردستان 24)- أشار وكيل وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، رهيل فريدون، اليوم الاثنين 6 أيار 2024، إن التأمين الصحي يشكل عاملاً رئيسياً في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وقال فريدون لـ كوردستان 24، إن أهمية التأمين الصحي تكمن في حصول المواطن محدود الدخل، على الخدمات نفسها، التي يحصل عليها المواطن من ذوي الدخل المرتفع في النظام الصحي.

وأضاف، "نحن لا نمتلك تأميناً صحياً، ولو كان لدينا تأمين صحي، لما اضطر المواطن ذو الدخل المنخفض إلى الانتظار في الطابور للحصول على سرير للعناية المركزة.

وتابع أن الحد الأدنى لمبلغ التأمين الصحي هو 1%، وهذا يعني أنه إذا كان راتبك في الشهر مليون دينار، فسوف تدفع 10000 دينار للتأمين الصحي، ولا يقتصر هذا الأمر على الموظفين الذين يتقاضون الرواتب، بل على الجميع.

وختم حديثه قائلاً: لقد عملنا على صياغة مشروع القانون طوال السنوات العشر الماضية، وحاولنا جعله يتماشى مع بغداد لأن المجتمعين العراقي والكوردي هما نفس الثقافة، وأعني بالثقافة مستوى الثقافة المتعلقة بالتأمين.

وضمن جهود حكومة إقليم كوردستان لدعم وتطوير قطاع التأمين، عقدت وزارة المالية والاقتصاد، يوم الأحد، مؤتمر التأمين الأول بأربيل، بغية تطوير القطاع ودعم وضمان التعويضات وخلق فرص العمل.

وفي ظل تطوير سوق التأمين في إقليم كوردستان، تعمل ثماني شركات كوردية محلية وفرعين لشركات تابعة لوزارة المالية في الحكومة الاتحادية وست شركات بالقطاع الخاص في مجال التأمين بإقليم كوردستان.

وتهدف حكومة إقليم كوردستان من تعزيز قطاع التأمين، إلى دعم وضمان التعويض عن أي خسائر تلحق بالتجارة والاستثمار والإنتاج في الإقليم.

ومن أجل أن تستثمر أكبر عدد من الشركات والعلامات التجارية العالمية في إقليم كوردستان واستثمار رؤوس أموالها في مشاريع مختلفة، يجب أن يتمتع شعب وسكان إقليم كوردستان بمزيد من الأمن والسلام والعمل والتنافس.