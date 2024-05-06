البلديات والسياحة تعلن تخصيص تكلفة مشروع شق الطرق في حلبجة

أربيل (كوردستان24)- خصصت وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، أكثر من 465 مليون ديناراً، لتنفيذ مشروع شق الطرق في حلبجة.

ووافقت وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان على تخصيص مبلغ 465 مليوناً و795 ألف دينار لبلدية حلبجة لتنفيذ مشاريع شق الطرق.

وكان وزير البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، ساسان عوني، أعلن في الـ 29 آذار 2024، أن رئيس الحكومة مسرور بارزاني، أمر بتخصيص التكلفة اللازمة لمشروع التصميم الأساسي (ماستر بلان) لمدينة حلبجة.

وقال عوني: "خلال زيارته لمحافظة حلبجة، أمر رئيس حكومة إقليم كوردستان بتنفيذ مشروع المخطط الشمولي لحلبجة، وبعد أن زرنا محافظة حلبجة بناء على أوامرهم، ناقشنا تفاصيل المشروع في الوزارة، ومن ثم أرسلناه إلى مكتب رئيس الوزراء، وبتاريخ 25 آذار 2024، أمر رئيس وزراء إقليم كوردستان بتخصيص المبلغ اللازم لتنفيذ مشروع المخطط الشمولي لحلبجة ومنحنا صلاحية البدء في خطوات المشروع في أسرع وقت ممكن وتنفيذه".

وحول أهمية المشروع وأثره على تخطيط وتطوير مدينة حلبجة، قال ساسان عوني، "إن المخطط العام لحلبجة هو أولوية مشاريع الحكومة ووزارة البلديات والسياحة في مجال بناء المخططات الهيكلية للمدينة، لأنه سيؤدي إلى تطوير مدينة حلبجة من جميع الجوانب، وسيكون أساس البنية التحتية للمدينة، هذا المشروع هو مشروع واسع ويشمل جميع القطاعات الهامة للمدينة، وسيتم تحديد الجوانب المهمة مثل اتجاه التوسع العمراني، وتحديد الخدمات الصناعية والسكنية والزراعية والسياحية والتجارية، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل البيئية والديموغرافية والثقافية والاقتصادية والصحية والتعليمية والعديد من المجالات الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع، فضلا عن الموقع التاريخي لحلبجة ودور هذه المدينة وفعاليتها".

وحول فعالية قرار رئيس وزراء إقليم كوردستان بتخصيص الأموال اللازمة والخطوات القادمة للمشروع، قال ساسان عوني: " قرار رئيس الوزراء، نقل عمل المشروع إلى مرحلة متقدمة وستكون عملية التشغيل أسرع وسيتم تنفيذها".