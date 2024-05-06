الرئيسان نيجيرفان بارزاني ورئيسي يؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية

أربيل (كوردستان24)- اجتمع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم (الاثنين، 6 أيار 2024) في طهران، مع رئيس جمهورية إيران الإسلامية، إبراهيم رئيسي.

وخلال الاجتماع الذي حضره نائبا الرئيس ووزير الداخلية ووفد من رئاسة إقليم كوردستان، أكد الجانبان على تعزيز العلاقات بين إيران والعراق وإقليم كوردستان على أساس حسن الجوار والمصالح المشتركة، ورفع مستوى التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية، إلى جانب الإشادة بالعلاقات العريقة والتاريخية بين جمهورية إيران الإسلامية وإقليم كوردستان.

وعبر رئيسي عن شكر وتقدير جمهورية إيران الإسلامية لإقليم كوردستان على التسهيلات والمساعدات التي يقدمها للزوار الإيرانيين الذين يقصدون العتبات المقدسة في جنوب العراق، خلال مرورهم عبر إقليم كوردستان. من جهته، شكر رئيس إقليم كوردستان دعم إيران ومساعداتها للعراق وإقليم كوردستان.

وفي محور آخر من الاجتماع، شدد الجانبان على ضرورة وأهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين جمهورية إيران الإسلامية وبين العراق وإقليم كوردستان لحماية الأمان والاستقرار في المنطقة.