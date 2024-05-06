رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في البرلمان العراقي

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 6 أيار (مايو) 2024، لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب العراقي.

وجرى في الاجتماع، التباحث بشأن تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لعوائل الشهداء والمؤنفلين والمتضررين على يد النظام السابق.

وأكد رئيس الحكومة على أن شعب كوردستان قدم تضحيات جسام وتعرض لأبشع حملات الأنفال والقصف الكيماوي والإبادة الجماعية والتدمير، داعياً الحكومة الاتحادية إلى احترام تضحيات شعب كوردستان وسائر ضحايا النظام السابق، وتعويض اسر الشهداء والضحايا تعويضاً منصفاً وعادلاً.

كما شدد رئيس الحكومة على التزام حكومة الإقليم ببذل قصارى جهدها لتقديم كل ما يليق من خدمات لذوي الشهداء والمؤنفلين.

من جانبهم، قدّم رئيس وأعضاء لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب عرضاً موجزاً لنشاطاتهم ومشاريعهم والهدف من زيارتهم، موضحين أن هدفهم يتمثل في تعزيز التنسيق مع وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كوردستان من أجل تعديل عدد من القوانين ذات الصلة، بما يصب في خدمة وتعويض ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من جرائم النظام العراقي السابق.