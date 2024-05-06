سیاسة

الرئيس بارزاني يستقبل وفداً من التعليم العالي والجامعات الأردنية

author_image Kurdistan24 اربیل
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کوردستان

أربيل (كوردستان24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024، في صلاح الدين، وفد التعليم العالي والجامعات الأردنية، والذي يضم كل من د. مأمون الدبعي، نائب وزير التعليم العالي الأردني ورؤساء تسع جامعات في ذلك البلد، وكذلك القنصل العام للأردن في أربيل، فؤاد المجالي.

وخلال اللقاء، ثمن الوفد الزائر دور الرئيس بارزاني في العملية السياسية بإقليم كوردستان والعراق وتعميق ثقافة الحياة والتنمية في إقليم كوردستان، وأكد على الصداقة والعلاقات التاريخية بين الأردن وشعب كوردستان وأبدوا استعدادهم لتطوير العلاقات الأكاديمية والتعاون والتنسيق بين جامعات الجانبين.

وخلال اللقاء ذاته، أشار الرئيس بارزاني إلى العلاقات التاريخية بين شعبي كوردستان والمملكة الأردنية، وشكر الملك عبد الله والحكومة والشعب الأردني على تعاطفهم ومساعدتهم في مختلف المراحل، كما أكد على تعميق العلاقة والصداقة بين البلدين.

 

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