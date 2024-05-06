رئيس إقليم كوردستان ووزير الخارجية الإيراني يبحثان العلاقات الثنائية بين أربيل وطهران

أربيل (كوردستان 24)- خلال اجتماع عقد بعد ظهر اليوم الاثنين (6 أيار 2024) بطهران بين رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، والوفد المرافق له، ووزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، جرى التباحث حول علاقات العراق وإقليم كوردستان مع جمهورية إيران الإسلامية.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، فإن الجانبين أكدا على "أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، واستعرضا الأرضية والفرص المتاحة لزيادة الحركة التجارية ورفع حجم التبادل التجاري والأنشطة الاقتصادية وأعمال ومشاريع القطاع الخاص الإيراني في العراق وإقليم كوردستان".

وتابع البيان: "وفي محور آخر للاجتماع، تم تسليط الضوء على "الأوضاع السياسية العامة في العراق وإقليم كوردستان، وأحدث التطورات في المنطقة مع التشديد على حماية الاستقرار".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وبناءً على دعوة رسمية من جمهورية إيران الإسلامية، يُقوم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بزيارة إلى العاصمة طهران، ويصطحب معه وفداً يضم نائبي رئيس الإقليم، ووزير داخلية إقليم كوردستان، ورئيس ديوان رئاسة الإقليم، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في إقليم كوردستان.

وخلال الزيارة، سيلتقي رئيس إقليم كوردستان بكبار المسؤولين في إيران، حيث سيناقش معهم سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين إيران والعراق وإقليم كوردستان، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع والتطورات العامة في المنطقة.