رئيس إقليم كوردستان والمرشد الأعلى الإيراني يبحثان جملة من القضايا والملفات

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، والمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الاثنين، جملة من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، أن "رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اجتمع اليوم الاثنين (6 أيار 2024) في طهران، مع سماحة آية الله العظمى السيد علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران".

وأشار البيان إلى أن "نيجيرفان بارزاني عبر خلال اللقاء، عن سعادته للقاء سماحة السيد خامنئي وأكد استعداد ورغبة إقليم كوردستان في تطوير علاقاته مع جمهورية إيران الإسلامية في المجالات كافة. كما جدد التعبير عن الشكر لمساعدات ودعم إيران للعراق وإقليم كوردستان".

وأضاف البيان: "وفي محور آخر من الاجتماع، شدد الجانبان على أهمية علاقات إيران مع العراق وإقليم كوردستان، واتفقا في الرأي بضرورة حماية الأمن والاستقرار وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين جمهورية إيران الإسلامية وبين العراق وإقليم كوردستان".

وتابع أن "الأوضاع في المنطقة بصورة عامة ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، شكلت محوراً آخر للاجتماع".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان.

وبناءً على دعوة رسمية من جمهورية إيران الإسلامية، يُقوم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بزيارة إلى العاصمة طهران، ويصطحب معه وفداً يضم نائبي رئيس الإقليم، ووزير داخلية إقليم كوردستان، ورئيس ديوان رئاسة الإقليم، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في إقليم كوردستان.

وخلال الزيارة، سيلتقي رئيس إقليم كوردستان بكبار المسؤولين في إيران، حيث سيناقش معهم سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين إيران والعراق وإقليم كوردستان، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع والتطورات العامة في المنطقة.