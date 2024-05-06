مسرور بارزاني يتفقّد سوق قيصري ويدعو محافظ أربيل لتقييم حجم أضرار الحريق

أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، جولةً في سوق قيصري بأربيل، بعد تعرّضه أمس الأحد لحريقٍ تسبب باحتراق أكثر من 228 محلاً تجارياً.

وأعرب رئيس الحكومة عن تعاطفه مع التجار وأصحاب المحلات المتضررة، وتحدّث عن كثب معهم، كما شكر فرق الدفاع المدني لجهودهم في السيطرة على الحريق، وفق ما أكّده مراسل كوردستان 24.

ودعا مسرور بارزاني، محافظ أربيل أوميد خوشناو الذي كان يرافق رئيس الحكومة، إلى فتح تحقيقٍ بالحادثة وتشكيل لجنةٍ لتقييم الأضرار، كذلك تنظيف وإصلاح المحلات المحترقة بأسرع وقتٍ ممكن.

ووفق مراسل كوردستان 24، فإن رئيس الحكومة أوعز إلى الجهات المعنية بضرورة إنشاء وحدات إطفاء في كافة الأماكن العامة ومتابعة تنفيذ الإجراءات والإرشادات، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث غير المرغوب فيها.

في غضون ذلك، دعا رئيس الحكومة التجار والمواطنين إلى المساعدة في حماية محالهم وممتلكاتهم وعدم إهمال إجراءات الأمان، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

وشكر رئيس الوزراء مسرور بارزاني منتسبي فرق الدفاع المدني والقوات الأمنية والفرق البلدية والصحية على دورهم في السيطرة على الحريق وحماية ممتلكات التجار.

وقال مسرور بارزاني لأفراد الدفاع المدني خلال وجوده في السوق: أشكركم على المخاطرة بحياتكم من أجل حماية أرواح وممتلكات المواطنين، أنا فخورٌ بكم.

وكان قائممقام أربيل، نبز عبدالحميد، أعلن صباح اليوم الاثنين احتراق أكثر من 228 محلاً تجارياً و7 مخازن جراء حريقٍ شبّ في سوق قيصري المجاور لقلعة أربيل والذي يحوي 4 آلاف محلٍ تجاري.