سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يتفقد موقع حريق سوق قيصرية أربيل

author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان يتفقد موقع حريق سوق قيصرية أربيل
رئيس حكومة إقليم كوردستان يتفقد موقع حريق سوق قيصرية أربيل
کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني سوق قيصرية أربيل موقع الحريق

أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بعد ظهر اليوم الاثنين 6 أيار (مايو) 2024، زيارة ميدانية تفقدية إلى سوق قيصرية أربيل التاريخي، للاطلاع عن كثب على الأضرار والخسائر الناجمة عن الحريق الذي اندلع ليلة أمس في السوق.

وقدّم رئيس الحكومة شكره وتقديره لفرق الإطفاء والإسعاف وقوات الشرطة والأسايش على جهودهم المبذولة في مكافحة الحريق وإنقاذ الأرواح والممتلكات.

كما وجّه رئيس الحكومة الجهات الحكومية المعنية بإجراء تحقيق عاجل وشامل ودقيق لكشف أسباب حوادث الحرائق المتكررة، وتحديد ما إذا كانت ناتجة عن الإهمال، أو عدم الالتزام بالتعليمات، أو بفعل أيادٍ مخربة.

ودعا رئيس الحكومة أصحاب المحال التجارية والكسبة والمواطنين بشكل عام إلى التعاون من خلال تطبيق إجراءات السلامة، والتقيد بمعايير الوقاية من الحرائق، لضمان سلامتهم وحماية ممتلكاتهم، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.

وأكد على أن حكومة إقليم كوردستان ستعمل، ضمن الإمكانيات المتاحة، على مساعدة جميع المتضررين من حريق سوق قيصرية أربيل، مشدداً على أنّ هذا السوق يعدّ من المعالم الأثرية والتاريخية المهمة في الإقليم، وأنّ الحكومة ستسعى جاهدة لترميمه وإعادة تأهيله بالتعاون والتشاور مع الجهات المختصة.

5828528855858
101010021022020202020
698258385285858
586328638528585
582865285858585
5358325872582
10522525424521414
856387528785
58285268528585
8528528638685858
5788698528758585
0110101010100101101010
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف