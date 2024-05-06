رئيس حكومة إقليم كوردستان يتفقد موقع حريق سوق قيصرية أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بعد ظهر اليوم الاثنين 6 أيار (مايو) 2024، زيارة ميدانية تفقدية إلى سوق قيصرية أربيل التاريخي، للاطلاع عن كثب على الأضرار والخسائر الناجمة عن الحريق الذي اندلع ليلة أمس في السوق.

وقدّم رئيس الحكومة شكره وتقديره لفرق الإطفاء والإسعاف وقوات الشرطة والأسايش على جهودهم المبذولة في مكافحة الحريق وإنقاذ الأرواح والممتلكات.

كما وجّه رئيس الحكومة الجهات الحكومية المعنية بإجراء تحقيق عاجل وشامل ودقيق لكشف أسباب حوادث الحرائق المتكررة، وتحديد ما إذا كانت ناتجة عن الإهمال، أو عدم الالتزام بالتعليمات، أو بفعل أيادٍ مخربة.

ودعا رئيس الحكومة أصحاب المحال التجارية والكسبة والمواطنين بشكل عام إلى التعاون من خلال تطبيق إجراءات السلامة، والتقيد بمعايير الوقاية من الحرائق، لضمان سلامتهم وحماية ممتلكاتهم، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.

وأكد على أن حكومة إقليم كوردستان ستعمل، ضمن الإمكانيات المتاحة، على مساعدة جميع المتضررين من حريق سوق قيصرية أربيل، مشدداً على أنّ هذا السوق يعدّ من المعالم الأثرية والتاريخية المهمة في الإقليم، وأنّ الحكومة ستسعى جاهدة لترميمه وإعادة تأهيله بالتعاون والتشاور مع الجهات المختصة.