الرئيس بارزاني يستقبل لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في البرلمان العراقي

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني في صلاح الدين، اليوم الاثنين 6 أيار 2024، لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب العراقي.

وخلال اللقاء، تم تبادل وجهات النظر بشأن تعزيز التعاون بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، بهدف تقديم المزيد من الخدمات لعوائل الشهداء وضحايا المؤنفلين والمتضررين من النظام العراقي السابق.

وخلال اللقاء، سلط الرئيس بارزاني الضوء على الجرائم التي ارتكبها النظام العراقي السابق بحق شعب كوردستان، وأشار إلى أهمية منح الحكومة الاتحادية الأولوية لقضية ضحايا النظام السابق، وتعويض جميع أسر الشهداء وضحايا الأنفال والمتضررين بطريقة لائقة وعادلة.

وفي اللقاء، قدم رئيس وأعضاء لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب العراقي ملخصاً عن أعمالهم ومشاريعهم، وشرحوا الهدف من زيارتهم لإقليم كوردستان، مؤكدين على استعدادهم للتعاون مع حكومة إقليم كوردستان.