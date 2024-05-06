حريري: لا يوجد نقاش في إيران حول انتخابات إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكّد رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان، فوزي حريري، أن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني المتواجد في طهران، أجرى عدة لقاءاتٍ مهمة مع مسؤولين إيرانيين.

وقال حريري في تصريحٍ لوسائل إعلام كوردستانية، من بينها كوردستان 24، إن إيران جارة قوية؛ سياسياً واقتصادياً، ولها تأثير على العلاقات بين أربيل وبغداد.

لافتاً إلى أن طهران "تتوقّع أن يتوجه رجال أعمال وشركات إيرانية للاستثمار في إقليم كوردستان، مقابل استثمار رجال أعمال كورد في إيران".

وأكد رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان أن أربيل وطهران "ترغبان برفع مستوى التبادل الاقتصادي والتجاري بينهما".

في غضون ذلك، أشار حريري إلى عدم وجود أي نقاش في إيران حول انتخابات برلمان كوردستان، منوّهاً إلى إمكانية أن يكون هناك المزيد من الوضوح بشأن هذه المسألة الاسبوع المقبل.

وأمس الأحد، وصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، العاصمة الايرانية طهران تلبيةً لدعوة رسميةٍ تلقاها من جمهورية إيران الإسلامية.

ورافق نيجيرفان بارزاني في زيارته- التي تستمر عدة أيام- وفدٌ يضمُّ نائبي رئيس الإقليم ووزير داخلية الإقليم ورئيس ديوان الرئاسة وعدد من المسؤولين.

تأتي هذه الزيارة، بهدف تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين إيران وبين العراق وإقليم كوردستان، إلى جانب مناقشة الأوضاع والتطورات التي تشهدها المنطقة بصورة عامة.