بتوصيةٍ من الرئيس بارزاني.. لجنة التحقيق في أمور المسيحيين تبدأ مهامها

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس لجنة التحقيق في شؤون ومشاكل المسيحيين بوزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، عبد الرحمن بيلاف، إن مطالب المسيحيين سيتم الاستماع إليها بتوصيةٍ من الرئيس بارزاني.

وأوضح بيلاف في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن المكون المسيحي "لعب دوراً مهماً في الحركة التحررية لشعب كوردستان في مراحل مختلفة".

لافتاً إلى أن المسيحيين ضحوا بنفس الطريقة التي ضحى فيها الكورد وارتكب نظام البعث بحقهم الجرائم.

وبحسب إحصائيات مديرية شؤون المسيحيين في وزارة الأوقاف في حكومة إقليم كوردستان، يقدر عدد المسيحيين في الإقليم بين 275.000 و300.000 مسيحي.

ويتواجد في إقليم كوردستان 240 كنيسة ومزار وأديرة، متوزعة في مدن وبلدات: عينكاوا، شقلاوة، سوران، كويسنجق، ميركه سور، السليمانية، دهوك، زاخو، العمادية، آكري، شيخان، سرسنك، سيميله، بمرني، زاويته، برواري بالا، ديرلوك وباكير.