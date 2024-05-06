سیاسة

بتوصيةٍ من الرئيس بارزاني.. لجنة التحقيق في أمور المسيحيين تبدأ مهامها

author_image Kurdistan24 اربیل
عبد الرحمن بيلاف
عبد الرحمن بيلاف
کوردستان عبد الرحمن بيلاف

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس لجنة التحقيق في شؤون ومشاكل المسيحيين بوزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، عبد الرحمن بيلاف، إن مطالب المسيحيين سيتم الاستماع إليها بتوصيةٍ من الرئيس بارزاني.

وأوضح بيلاف في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن المكون المسيحي "لعب دوراً مهماً في الحركة التحررية لشعب كوردستان في مراحل مختلفة".

لافتاً إلى أن المسيحيين ضحوا بنفس الطريقة التي ضحى فيها الكورد وارتكب نظام البعث بحقهم الجرائم.

وبحسب إحصائيات مديرية شؤون المسيحيين في وزارة الأوقاف في حكومة إقليم كوردستان، يقدر عدد المسيحيين في الإقليم بين 275.000 و300.000 مسيحي.

ويتواجد في إقليم كوردستان 240 كنيسة ومزار وأديرة، متوزعة في مدن وبلدات: عينكاوا، شقلاوة، سوران، كويسنجق، ميركه سور، السليمانية، دهوك، زاخو، العمادية، آكري، شيخان، سرسنك، سيميله، بمرني، زاويته، برواري بالا، ديرلوك وباكير.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف