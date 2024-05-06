سیاسة

نيجيرفان بارزاني وأحمديان يؤكدان أهمية النأي بالمنطقة عن المزيد من التوترات

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رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وأمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني الإيراني علي أكبر أحمديان
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وأمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني الإيراني علي أكبر أحمديان
کوردستان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني أمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني الإيراني علي أكبر أحمديان النأي بالمنطقة عن المزيد من التوترات

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وأمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني الإيراني علي أكبر أحمديان، أهمية منع تفاقم التعقيدات، والنأي بالمنطقة عن المزيد من التوترات.

وقال بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، أنه "مواصلة لبرنامج زيارته الرسمية إلى جمهورية إيران الإسلامية، اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له، مساء اليوم الاثنين 6 أيار 2024 في طهران، مع أمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني الإيراني علي أكبر أحمديان".

وأشار البيان إلى أنه "تم خلال الاجتماع تبادل الآراء ووجهات النظر حول الأوضاع الأمنية والتعاون والتنسيق بين جمهورية إيران الإسلامية وبين العراق وإقليم كوردستان لحماية الأمن والاستقرار، وحول المخاطر الأمنية التي تتربص بالمنطقة وآثارها وتداعياتها".

وشدد الجانبان، بحسب البيان، على "التعاون المشترك والتنسيق بين الجهات المعنية في البلدين في سبيل ضمان الأمن والأمان، واتفقا في الرأي بأهمية منع تفاقم التعقيدات، والنأي بالمنطقة عن المزيد من التوترات".

من جهته، أكد أحمديان "استمرار دعم بلاده للعراق وبضمنه إقليم كوردستان، بينما أكد نيجيرفان بارزاني أن إقليم كوردستان سيظل كما كان دائماً عامل أمان واستقرار في المنطقة ولن يتحول إلى تهديد لأي طرف".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، والرئيس إبراهيم رئيسي، بالإضافة إلى وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان.

وبناءً على دعوة رسمية من جمهورية إيران الإسلامية، يُقوم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بزيارة إلى العاصمة طهران، ويصطحب معه وفداً يضم نائبي رئيس الإقليم، ووزير داخلية إقليم كوردستان، ورئيس ديوان رئاسة الإقليم، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في إقليم كوردستان.

وخلال الزيارة، سيلتقي رئيس إقليم كوردستان بكبار المسؤولين في إيران، حيث سيناقش معهم سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين إيران والعراق وإقليم كوردستان، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع والتطورات العامة في المنطقة.

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