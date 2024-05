رئيس الوزراء: لن نتردّد في إصلاح سوق قيصري وتعويض المتضرّرين

أربيل (كوردستان 24)- أكّد رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أن حكومة الإقليم ستعمل، ضمن الإمكانيات المتاحة، على مساعدة جميع المتضررين من حريق سوق قيصري بأربيل.

وقال رئيس الوزراء عبر منشورٍ على منصة (إكس X): لقد شعرنا بالحزن بسبب الحريق الذي اندلع في أربيل الليلة الماضية.

وأضاف: أكدنا لتجار السوق أننا لن نتردد في إصلاح وتعويض المتضررين.

كما وجّه مسرور بارزاني الشكر والتقدير لفرق الإطفاء والإسعاف وقوات الشرطة والأسايش على جهودهم المبذولة في مكافحة الحريق وإنقاذ الأرواح والممتلكات.

وأجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بعد ظهر اليوم الاثنين 6 أيار (مايو) 2024، زيارة ميدانية تفقدية إلى سوق قيصرية أربيل التاريخي، للاطلاع عن كثب على الأضرار والخسائر الناجمة عن الحريق الذي اندلع ليلة أمس في السوق.

ووجّه الجهات الحكومية المعنية بإجراء تحقيق عاجل وشامل ودقيق لكشف أسباب حوادث الحرائق المتكررة، وتحديد ما إذا كانت ناتجة عن الإهمال، أو عدم الالتزام بالتعليمات، أو بفعل أيادٍ مخربة.

ودعا رئيس الحكومة أصحاب المحال التجارية والكسبة والمواطنين بشكل عام إلى التعاون من خلال تطبيق إجراءات السلامة، والتقيد بمعايير الوقاية من الحرائق، لضمان سلامتهم وحماية ممتلكاتهم، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.

وأكد أنّ هذا السوق يعدّ من المعالم الأثرية والتاريخية المهمة في الإقليم، وأنّ الحكومة ستسعى جاهدة لترميمه وإعادة تأهيله بالتعاون والتشاور مع الجهات المختصة.

I know our nation has been gripped by last night's fire in the Erbil bazaar;



too many people were injured, small businesses lost or damaged.



It has happened far too often.



We will determine the root cause and strengthen regulation.



We will help everyone recover. Together. pic.twitter.com/IpymnFlGYZ