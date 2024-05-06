نيجيرفان بارزاني يعلن تعاطفه مع متضرري حريق سوق قيصري

أربيل (كوردستان 24)- أعرب رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، عن تعاطفه مع المتضررين من أرباب العمل وأصحاب المحلات في سوق قيصري الذي تعرّض أمس الأحد لحريقٍ أتى على أكثر من 228 محلٍ تجاري.

وأكّد نيجيرفان بارزاني في بيانٍ له، على الجهات المعنية إجراء تحقيقٍ دقيق للكشف عن أسباب الحادث، موجهاً الشكر لفرق الدفاع المدني والنجدة والشرطة والآسايش والصحة الذين حالوا دون انتشار الحريق.

داعياً إلى ضرورة الوقوف على تكرار هذا النوع من الحوادث، مشدداً على أرباب العمل أن يزيدوا من التزامهم بالتوجيهات واتخاذ إجراءات السلامة والأمان.

وفيما يأتي نص البيان:

تلقيت بحزن نبأ الحريق الذي شب في سوق القيصرية بأربيل، والذي أسفر إلى جانب إصابة عدد من المواطنين ورجال الدفاع المدني، عن أضرار مادية جسيمة بأرباب العمل في السوق.

أرجو الشفاء العاجل للجرحى وأتعاطف مع المتضررين من أرباب العمل وأصحاب المحلات في السوق، وفي نفس الوقت أؤكد أن على الجهات المعنية إجراء تحقيق دقيق للكشف عن أسباب الحادث المحزن.

وأتوجه بالشكر لفرق الدفاع المدني والنجدة والشرطة والآسايش والصحة الذين أدوا واجبهم بمسؤولية وحالوا دون المزيد من انتشار الحريق.

من الواجب الوقوف على تكرار هذا النوع من الحوادث، وإجراء متابعات شاملة لكل أوجه الحادث، كما أن على أرباب العمل أن يزيدوا من التزامهم بالتوجيهات واتخاذ إجراءات السلامة والأمان.

هذا السوق موقع أثري تاريخي ووجه جميل يزين عاصمة إقليم كوردستان، ولهذا فإننا نعلن عن دعمنا الكامل للإسراع في إعادة إعماره.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

6 أيار 2024