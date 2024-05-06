طلب عاجل من رئيس فرنسا لإدارة ريال مدريد بشأن مبابي

أربيل (كوردستان 24)- توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بطلبٍ عاجل إلى إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بشأن كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان.

يأتي هذا مع قرب إعلان انتقال مبابي إلى ريال مدريد، بشكل رسمي، بعدما تم الانتهاء من كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة المرتقبة.

وطلب ماكرون من إدارة ريال مدريد السماح بمشاركة كيليان مبابي مع منتخب الشباب، في دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة.

وقال ماكرون في تصريحات عبر المجلة الفرنسية الأسبوعية: قابلت والد مبابي وقال لي بأن ابنه يريد المشاركة في الأولمبياد. آمل أن تسمح الأندية الأوروبية للاعبيها بالمشاركة كما فعلت الأندية في فرنسا.

يأتي هذا بعدما أكدت مصادر صحفية في وقت سابق، رفض ريال مدريد مشاركة لاعبيها ومنهم مبابي (الصفقة المرتقبة)، في أوليمبياد باريس 2024 التي ستقام بدولة فرنسا.

ويعد سبب رفض ريال مدريد هو ضيق الوقت بين مشاركة اللاعب في الأوليمبياد مع منتخب فرنسا، وفترة التحضير للموسم الجديد، التي ستبدأ أواخر يوليو المقبل.