ریاضة

طلب عاجل من رئيس فرنسا لإدارة ريال مدريد بشأن مبابي

author_image Kurdistan24 اربیل
ماكرون يعانق مبابي بعد خسارة المنتخب الفرنسي نهائي كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين
ماكرون يعانق مبابي بعد خسارة المنتخب الفرنسي نهائي كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين
العالم

أربيل (كوردستان 24)- توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بطلبٍ عاجل إلى إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بشأن كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان.

يأتي هذا مع قرب إعلان انتقال مبابي إلى ريال مدريد، بشكل رسمي، بعدما تم الانتهاء من كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة المرتقبة.

وطلب ماكرون من إدارة ريال مدريد السماح بمشاركة كيليان مبابي مع منتخب الشباب، في دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة.

وقال ماكرون في تصريحات عبر المجلة الفرنسية الأسبوعية: قابلت والد مبابي وقال لي بأن ابنه يريد المشاركة في الأولمبياد. آمل أن تسمح الأندية الأوروبية للاعبيها بالمشاركة كما فعلت الأندية في فرنسا.

يأتي هذا بعدما أكدت مصادر صحفية في وقت سابق، رفض ريال مدريد مشاركة لاعبيها ومنهم مبابي (الصفقة المرتقبة)، في أوليمبياد باريس 2024 التي ستقام بدولة فرنسا.

ويعد سبب رفض ريال مدريد هو ضيق الوقت بين مشاركة اللاعب في الأوليمبياد مع منتخب فرنسا، وفترة التحضير للموسم الجديد، التي ستبدأ أواخر يوليو المقبل.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف