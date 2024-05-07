الجيش الإسرائيلي: قواتنا تسيطر على معبر رفح من الجانب الفلسطيني

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الاسرائيلي، إن قواته تسيطر على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

ونقلت رويترز عن راديو الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الثلاثاء)، أن قوات إسرائيلية سيطرت على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الواقع على الحدود مع مصر في جنوب قطاع غزة.

وردا على سؤال الوكالة للتأكيد، قال الجيش الإسرائيلي إنه "سينشر بيانا بعد قليل".

ورفعت القوات الإسرائيلية، العلم الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، بعد أن اقتحمت الدبابات الإسرائيلية مرافق المعبر الواقع جنوبي غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، نقلا عن هيئة المعابر في غزة، بأن حركة المسافرين ودخول المساعدات توقفت بشكل كامل إلى قطاع غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي دبابات إسرائيلية أثناء اقتحامها معبر رفح.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قوات إسرائيلية باتت تسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن قواته سيطرت على الجانب الفلسطيني من معبر رفح مع مصر، مضيفا أن القوات الخاصة تمشطالمنطقة.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية تعمل في منطقة محددة في شرق رفح، مشيرا إلى أنه تم إجلاء الغالبية العظمى من السكان في منطقة العمليات العسكرية.

وكانت الدبابات الإسرائيلية توغلت في مدينة رفح، فجر الثلاثاء، بعد أن أعلنت تل أبيب أن عرض الهدنة الذي قدمته حركة حماس لا يلبي مطالبها.

وأكدت القوات الإسرائيلية أنها مستمرة بالهجوم الذي هددت به المدينة منذ فترة طويلة.

AFP