كركوك.. عملية جراحية لطفلة بعمر (3) اشهر تحمل في بطنها جنين مشوه

أربيل (كوردستان24)- أجرى فريق طبي في مستشفى النسائية والاطفال بمحافظة كركوك عملية جراحية نادرة لطفلة بعمر (3) اشهر تحمل في بطنها جنين مشوه.

وفقاً للصحة العراقية، تمكن فريق طبي في مستشفى النسائية والاطفال التابع لدائرة صــحة كركوك من أجراء عملية جراحية نادرة لطفلة بعمر (3) اشهر تعاني من تقيؤ مستمر وامساك نتيجة لوجود ورم كبير في البطن منذ الولادة يزداد حجم بطنها مع عمر الطفلة.

وبين الدكتور أسامة شحاذة مدير المستشفى أنه تم إدخال الطفلة مباشرة إلى ردهة جراحة الأطفال وبعد إجراء كافة الفحوصات تم إدخالها إلى صالة العمليات الجراحية واجراء عملية فتح البطن تحت التخدير العام واستئصال الورم الكبير (جنين مشوه) وفصلها عن الأمعاء الغليظة والدقيقة والكبد والطحال ومن ثم تم إرسال الورم للزرع النسيجي لتأكيد التشخيص ،وتم إخراج الطفلة من المستشفى وهي تتمتع بحالة صحية جيدة بجهود الفريق الطبي والتمريضي والصحي الساند في المستشفى.