الصحة العراقية تنفذ حملة تفتيشية لمتابعة مراكز التجميل في بغداد

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الصحة العراقية، البدء بتنفيذ حملة تفتيشية لمتابعة مراكز التجميل في بغداد .

وقالت الصحة في بيان: "استنادا الى توجيهات وزير الصحة د. صالح مهدي الحسناوي نفذت فرق وزارية من دائرة التفتيش / قسم المؤسسات الصحية الخاصة واقسام دائرة الصحة العامة في الوزارة حملة تفتيشية موسعة لمتابعة مراكز التجميل في بغداد".

وبين مدير عام دائرة التفتيش د. صباح نوري الخزعلي ان الحملة استهدف مراكز التجميل المنتشرة في مناطق المنصور وزيونة ضمن جانبي بغداد الكرخ والرصافة.

وأضاف، جرى متابعة دقيقة لمتطلبات فتح المراكز من اجازات ممارسة المهنة وتوافر الشروط الصحية ومتطلبات مكافحة العدوى والالتزام بشروط تشغيل العاملين من الملاكات الطبية والصحية والشهادات الصحية لهم وصلاحية المواد والمستلزمات الطبية المستخدمة وجودة الاجهزة الطبية ومتطلبات السلامة واجراءات الدفاع المدني.

لافتا الى أن مجموع المراكز التي تم زياراتها خلال اليوم الاول من الحملة بلغ (19) مركزا للتجميل.

مؤكدا سعي الوزارة الجاد والدؤوب في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين الاعزاء وحماية أمنهم الصحي والذي يتحقق من خلال الجهود الميدانية المتواصلة لفرقنا التفتيشية والمتابعة المباشرة للمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص.