سیاسة

رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع رئيس البرلمان الإيراني

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان

أربيل (كوردستان24)- في اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى طهران، اجتمع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له، صباح اليوم (الثلاثاء، 7 أيار 2024)، مع رئيس مجلس الشورى الإسلامي لجمهورية إيران الإسلامية، محمد باقر قاليباف.

وخلال الاجتماع، أكد الجانبان على أهمية وجود علاقات طيبة تربط العراق وإقليم كوردستان مع جمهورية إيران الإسلامية وتقوم على أسس حسن الجوار والمصالح المشتركة.

وفي هذا السياق، تم استعراض الفرص وسبل تطوير جميع أوجه العلاقات والتعاون المشترك بين الجانبين.

واتفق الجانبان في الرأي بأن هناك المزيد من الأرضيات والفرص للتعاون المشترك بين جمهورية إيران الإسلامية وبين العراق وإقليم كوردستان في قطاعات التجارة، الاقتصاد، الاستثمار، الزراعة، السياحة، الثقافة والتعليم والدراسة الجامعية وغيرها من القطاعات، ومن المهم في هذا الاتجاه أن تبذل الجهات المعنية من الجانبين المزيد من الجهد وتولي المزيد من الاهتمام بالعمل على تطوير هذه العلاقات والتعاون المشترك.

الأوضاع العامة للعراق وإقليم كوردستان وعلاقات أربيل وبغداد شغلت جانباً آخر من الاجتماع.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف