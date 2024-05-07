رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع رئيس البرلمان الإيراني

أربيل (كوردستان24)- في اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى طهران، اجتمع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له، صباح اليوم (الثلاثاء، 7 أيار 2024)، مع رئيس مجلس الشورى الإسلامي لجمهورية إيران الإسلامية، محمد باقر قاليباف.

وخلال الاجتماع، أكد الجانبان على أهمية وجود علاقات طيبة تربط العراق وإقليم كوردستان مع جمهورية إيران الإسلامية وتقوم على أسس حسن الجوار والمصالح المشتركة.

وفي هذا السياق، تم استعراض الفرص وسبل تطوير جميع أوجه العلاقات والتعاون المشترك بين الجانبين.

واتفق الجانبان في الرأي بأن هناك المزيد من الأرضيات والفرص للتعاون المشترك بين جمهورية إيران الإسلامية وبين العراق وإقليم كوردستان في قطاعات التجارة، الاقتصاد، الاستثمار، الزراعة، السياحة، الثقافة والتعليم والدراسة الجامعية وغيرها من القطاعات، ومن المهم في هذا الاتجاه أن تبذل الجهات المعنية من الجانبين المزيد من الجهد وتولي المزيد من الاهتمام بالعمل على تطوير هذه العلاقات والتعاون المشترك.

الأوضاع العامة للعراق وإقليم كوردستان وعلاقات أربيل وبغداد شغلت جانباً آخر من الاجتماع.