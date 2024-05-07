نيجيرفان بارزاني: إقليم كوردستان كان وسيبقى عامل استقرار في المنطقة

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء 7 أيار 2024، أن إقليم كوردستان، كان وسيبقى عامل استقرار في المنطقة.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، أن "علاقات إقليم كوردستان، مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تاريخية هامة، وثمة أشياء كثيرة تربطنا معاً".

وتابع: "نشكر إيران، على دعمها المستمر لإقليم كوردستان، نعم هناك بعض المشاكل، لكن ما يهمنا، هو حل تلك المشكلات".

وأوضح، "رأينا إرادة جادة، لحل المشكلات لدى إيران، ومن جانبنا نأمل بأفضل العلاقات، كعلاقات جوار لبلد دعمتنا في الأوقات الصعبة".

وأردف: "كوردستان تسعى أن تكون عاملاً للاستقرار في المنطقة، هذه سياسة كوردستان وستبقى كذلك".

نيجيرفان بارزاني، أعلن أن زيارته إلى طهران تشكل "بداية جديدة" للعلاقات بين إقليم كوردستان والجمهورية الإسلامية.

وقال: إن "المسؤولين الإيرانيين استقبلوا الوفد بحفاوة، مشيراً إلى اجتماعاته مع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية والرئيس الإيراني ورئيس البرلمان".

نيجيرفان بارزاني، شدد على عدم التباحث في طهران حول انتخابات برلمان كوردستان، مضيفاً أنها "لم تكن ضمن أجندة الزيارة".

ومضى في القول: إن "المسؤولين العراقيين يتفقون معنا على ضرورة إجراء انتخابات تحظى بدعم كل الأطراف".

كما لفت إلى أن "المسؤولين الإيرانيين يتطلعون إلى توصلنا لاتفاق مع بغداد"، مردفاً أنهم يلمسون "انفتاحاً لحل المشاكل بعد اجتماعاتنا الأخيرة في بغداد".

وبناءً على دعوة رسمية من جمهورية إيران الإسلامية، قام رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بزيارة إلى العاصمة طهران، واصطحب معه وفداً يضم نائبي رئيس الإقليم، ووزير داخلية إقليم كوردستان، ورئيس ديوان رئاسة الإقليم، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في إقليم كوردستان.

وخلال الزيارة، التقى رئيس إقليم كوردستان بكبار المسؤولين في إيران، حيث ناقش معهم سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين إيران والعراق وإقليم كوردستان، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع والتطورات العامة في المنطقة.