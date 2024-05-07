رئيس حكومة كوردستان يستقبل سفير المملكة الاسبانية لدى العراق

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني سفير المملكة الاسبانية لدى العراق بيدرو مارتينيز أفيال، وتم خلال اللقاء بحث سبل توطيد العلاقات بين الجانبين.

وقال مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان في بيان له اليوم الثلاثاء 7 أيار 2024 "استقبلنا اليوم، سفير المملكة الإسبانية لدى العراق السيّد بيدرو مارتينيز أفيال، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله".

وأضاف البيان "بحثنا في اللقاء، سبل توطيد العلاقات بين الجانبين، وناقشنا آخر المستجدات والتطورات في العراق".

وتابع رئيس الحكومة في بيانه "أعربنا عن شكرنا وتقديرنا للسفير الإسباني على جهوده المبذولة خلال فترة عمله من أجل توثيق علاقات بلاده مع العراق وإقليم كوردستان، متمنين له التوفيق والنجاح في مهمته المستقبلية".

وأشار البيان الى أنه "من جانبه، عبّر السفير الإسباني عن امتنانه لحكومة إقليم كوردستان على ما تقدمه من دعم ومساندة لإنجاح مهامه الدبلوماسية".