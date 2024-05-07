رئيس إقليم كوردستان ووزير التجارة العراقي يبحثان الفرص التجارية مع إيران

أربيل (كوردستان24)- اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مع وزير التجارة العراقي أثير داود الغريري، في طهران، وبحثا سبل توفير فرص التجارة مع جمهورية إيران الإسلامية.

والتقى نيجيرفان بارزاني مع الغريري الذي يزور طهران حالياً، الثلاثاء (7 أيار 2024)، حيث جرى التباحث في العلاقات ومستوى الحركة التجارية للعراق وإقليم كوردستان مع إيران.

وتبادل الجانبان الآراء حول "مجالات التجارة والنشاط الاقتصادي لإيران مع العراق وإقليم كوردستان"، وفق بيان رئاسة إقليم كوردستان.

كما بحثا "سبل توفير فرص وأرضيات أكثر ملاءمة للتجارة وإزالة العقبات التي تعترض سبيلها".

بهذا الصدد، أكد الجانبان على "أهمية توسيع مجالات التعاون التجاري بما يخدم الانتعاش الاقتصادي في البلدين".

وبناءً على دعوة رسمية من جمهورية إيران الإسلامية، قام رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بزيارة إلى العاصمة طهران، واصطحب معه وفداً يضم نائبي رئيس الإقليم، ووزير داخلية إقليم كوردستان، ورئيس ديوان رئاسة الإقليم، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في إقليم كوردستان.

وخلال الزيارة، التقى رئيس إقليم كوردستان بكبار المسؤولين في إيران، حيث ناقش معهم سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين إيران والعراق وإقليم كوردستان، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع والتطورات العامة في المنطقة.