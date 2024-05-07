برعاية كوردستان24.. انطلاق ملتقى "سيميكس العراق" بنسخته الرابعة في بغداد

أربيل (كوردستان24)- انطلقت اليوم الثلاثاء 7 أيار 2024، الدورة 4 لملتقى الاتصالات والالكترونيات والقنوات السمعية والإعلام في بغداد، "سيميكس العراق" بنسخته الرابعة، ويستمر لـ 9 من الشهر الجاري.

الملتقى ينعقد تحت عنوان، "فضاء العراق الجديد .. فرصة للمستقبل"، وتشارك في الملتقى كبرى شركات الاتصالات والالكترونيات والتكنولوجيا والقنوات الفضائية والمحلية والراديو والمؤسسات الإعلامية والمصارف والبطاقات الالكترونية.

‎وبإشراف هيئة الإعلام والاتصالات في الحكومة العراقية ووزارة الداخلية العراقیة.

‎يعقد مؤتمر CEMEX العراق (الدورة الرابعة) في بغداد في الفترة من 7 إلى 9 مايو،.

‎ويجمع المؤتمر كبرى الشركات في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا والإنترنت والمؤسسات والقنوات الإعلامية، بالإضافة إلى البنوك ومؤسسات البطاقات الذكية.

وقال مدير عام مؤسسة كوردستان24، أحمد الزاويتي، إن "كوردستان24 إلى جانب القنوات العراقية الهامة والحكومية، تتواجد هنا، لتقديم صورة مشرفة عن إقليم كوردستان، ووجود علاقات جيدة بين مؤسسات كوردستان، والمؤسسات العراقية الهامة، يخلق فرص أفضل للتعاون، في مجال الإعلام والتكنولوجيا المستخدمة فيه".

ولم يستبعد الزاويتي، وجود فرص لتوقيع عقود مشتركة مع المؤسسات المشاركة، في الملتقى".