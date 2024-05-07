الرئيس بارزاني يستقبل السفير الإسباني لدى العراق

أربيل (كوردستان24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء 7 أيار 2024، السفير الإسباني، لدى العراق، بيدرو مارتينيز أفيال.

وخلال اللقاء، قال السفير الإسباني لدى العراق للرئيس بارزاني انه على اطلاع بالتاريخ والنضالات والمصاعب التي مر بها الشعب الكوردي، ومقدر لروح التحمل لدى الشعب الكوردي، وثمن تطورات اقليم كوردستان، ووصفه بأنه مثال يحتذى به للأجزاء الأخرى من العراق.

وكان الوضع السياسي في العراق والعلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية موضوعاً آخر للنقاش، وأشار الرئيس بارزاني إلى نضال وتضحيات الشعب الكوردي من أجل إحقاق حقوقه والاستقرار، لعموم العراق، مشيراً إلى أن العودة إلى الدستور والحوار والتفاهم أفضل السبل لحل القضايا وتحقيق الاستقرار والتنمية للعراق.

كما بحثا الأوضاع الداخلية في إقليم كوردستان وتطوير العلاقات بين إقليم كوردستان وإسبانيا.