الرئيس بارزاني يستقبل الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني الكوردي في سوريا

أربيل (كوردستان24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، 7 أيار 2024، في صلاح الدين، الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني الكوردي في سوريا.

وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع والتطورات السياسية في سوريا والمنطقة، وتسليط الضوء على أوضاع وسبل عيش المواطنين الكورد، والتحديات التي تواجهها الأحزاب السياسية والمواطنين الكورد في سوريا.

وكان مستقبل الكورد في سوريا، والقضايا السياسية الدولية التي تؤثر على الوضع في سوريا من المحاور الأخرى لهذا الاجتماع.