سفين دزيي يلتقي قنصل فلسطين بإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، اليوم الثلاثاء، القنصل العام الفلسطيني بإقليم كوردستان، نظمي الحزوري.

وناقش الجانبان آخر التطورات في فلسطين والوضع في غزة، كما بحثا شؤون الجالية الفلسطينية في إقليم كوردستان.

في غضون ذلك، أعرب قنصل فلسطين عن تقديره لمسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم حول توجيهاته لتعزيز العلاقات الثنائية المشتركة.

كما أعرب الحزوري عن تقديره الكبير لحكومة إقليم كوردستان وكافة الجهات المختصة لإحاطة أبناء الجالية الفلسطينية في الإقليم بالرعاية.