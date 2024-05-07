الزاويتي: كوردستان 24 صارت مؤسسة إعلامية مؤثّرة في العراق

أربيل (كوردستان 24)- قال مدير عام مؤسسة كوردستان 24 الإعلامية، أحمد الزاويتي، إن كوردستان 24 صارت مؤسسة مؤثرة وتحظى بالثقة وبدأت برعاية غالبية الأنشطة والمؤتمرات العراقية، وآخرها رعاية ملتقى الرافدين ببغداد.

حديث الزاويتي جاء تعليقاً على رعاية مؤسسة كوردستان 24، الدورة الرابعة لملتقى الاتصالات والإلكترونيات والقنوات السمعية والإعلام في بغداد "سيميكس العراق" بنسخته الرابعة.

وخلال مقابلةٍ على شاشة كوردستان 24، قال الزاويتي: من المهم لمؤسسة كوردستان24 رعاية المؤتمر باعتبارها القناة الكوردية الوحيدة، وحتى على مستوى العراق تشارك فقط قناة "العراقية" الرسمية.

مشيراً في الوقت ذاته، إلى أن رعاية كوردستان 24 للملتقى "أوسع من رعاية قناة العراقية، لأن كوردستان 24 لديها استديو مفتوح وتستضيف المشاركين".

وأوضح الزاويتي أن كوردستان 24 قناة خاصة، على وجه التحديد في مجال العلاقة بين الإعلامين الكلاسيكي والحديث، ولهذا السبب قدّم مدير الموقع الإلكتروني لمؤسسة كوردستان24، عبد الحميد زيباري، موضوعاً في الملتقى.

وانطلقت اليوم الثلاثاء، الدورة الرابعة لملتقى الاتصالات والإلكترونيات والقنوات السمعية والإعلام في بغداد، "سيميكس العراق" بنسخته الرابعة، ويستمر لغاية التاسع من مايو أيار الجاري.

الملتقى ينعقد تحت عنوان، "فضاء العراق الجديد .. فرصة للمستقبل"، وتشارك فيه كبرى شركات الاتصالات والإلكترونيات والتكنولوجيا والقنوات الفضائية والمحلية والراديو والمؤسسات الإعلامية والمصارف ومؤسسات البطاقات الذكية.