نيجيرفان بارزاني يلتقي قائد الحرس الثوري الإيراني

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الثلاثاء في طهران، بالقائد العام للحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات إيران مع العراق وإقليم كوردستان، خاصة في المجال الأمني.

وشدد الجانبان على أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين الأطراف المعنية في إيران مع العراق وإقليم كوردستان للحفاظ على الأمن والاستقرار على الحدود ومكافحة التهديدات الأمنية من أي جانب.

وفي موضوعٍ آخر للاجتماع، ناقش الجانبان تأثير وعواقب الصراع في الشرق الأوسط على الوضع في المنطقة.

وشدد الجانبان على أنه يجب على الجميع العمل للحفاظ على الاستقرار ومنع المزيد من تصعيد التوترات.

كما ناقش الطرفان، التعاون والتنسيق الأمني ​​والعسكري بين أربيل وبغداد ومكافحة خطر الإرهاب وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.