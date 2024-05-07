القضاء الفرنسي يلغي أمر ترحيل جزائريّة عائدة من سوريا

أربيل (كوردستان 24)- ألغت المحكمة الإدارية الفرنسية أمر ترحيل إلى الجزائر صدر بحقّ امرأة جزائرية نشأت في شمال البلاد قبل أن تغادر مع أسرتها إلى سوريا عندما كانت قاصر.

وتضمّ عائلة الشابة البالغة 25 عاماً، 23 فرداً انضمّوا إلى تنظيم داعش.

ورغم أنّها لم تدِن صراحة المنظمة الإرهابية التي عاشت معها لعدّة سنوات، إلّا أنّها نأت بنفسها عنها في مناسبات عدّة، وأعربت عن عدائها تجاه بيئتها الأصلية وتجاه هذه الفترة من حياتها.

كذلك، أبدت الشابة التي "لا توجد أي وثيقة في ملفّها" تُثبت أنّها قاتلت أو اضطلعت بمسؤوليات في صفوف التنظيم، "رغبتها في الاندماج الاجتماعي والمهني"، وفقاً للمحكمة.

وتؤكد هذه الشابة أنّها ضحية عائلة مستبدّة ومتطرّفة، وفق ما نقلته فرانس برس.

وكانت قد اصطحبتها والدتها إلى سوريا 2014 عندما كانت تبلغ 15 عاما.

وعادت إلى فرنسا كانون الثاني 2023 مع ابنتيها الصغيرتين اللتين أنجبتهما في سوريا، وذلك بعد خمس سنوات قضتها في المناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم وأربع سنوات في مخيّمات شمالي سوريا.

وبعدما رفضت والدتها تقديم طلب للحصول على الجنسية الفرنسية لها عندما كانت في سنّ المراهقة، باتت اليوم مواطنة جزائرية في وضع غير قانوني.

ورفضت المحكمة الإدارية طلبها للحصول على تصريح إقامة، لكنّها أمرت المحافظة بإعادة النظر في وضعها خلال شهرين.