بعد انتهاء زيارته لطهران.. نيجيرفان بارزاني يعود إلى أربيل

أربيل (كوردستان 24)- بعد زيارةٍ رسمية لطهران استغرقت يومين، عاد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مساء اليوم الثلاثاء إلى العاصمة أربيل.

وخلال الزيارة، اجتمع نيجيرفان بارزاني مع كل من آية الله العظمى السيد علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، وإبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى، وزير الخارجية، أمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني الإيراني والقائد العام للحرس الثوري الإيراني.

وخلال اجتماعاته ولقاءاته مع القادة والمسؤولين الكبار في إيران، ناقش نيجيرفان بارزاني علاقات العراق وإقليم كوردستان مع إيران ومجالات التعاون المشترك بين الجانبين، مؤكداً على رغبة إقليم كوردستان لتقوية وتعزيز العلاقات.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم في طهران، تحدث نيجيرفان بارزاني عن مضامين اجتماعاته ولقاءاته مشيراً إلى بدء مرحلة جديدة للعلاقات بين جمهورية إيران الإسلامية وإقليم كوردستان.

وكان قد رافق نيجيرفان بارزاني ي زيارته لإيران، نائبا رئيس الإقليم ووزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، ورئيس ديوان الرئاسة وعدد من مسؤولي إقليم كوردستان.