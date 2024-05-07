ستيف لوتس: استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان أمرٌ مهم

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب رئيس غرفة التجارة الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، ستيف لوتس، إنه من المهم استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، معتبراً أن فتح أنابيب نقل النفط مهمٌ بالنسبة لإقليم كوردستان والعراق والشركات الأميركية وسوق الطاقة العالمية.

وخلال مقابلةٍ على شاشة كوردستان 24، أشار لوتس إلى زيارةٍ قريبة في المستقبل لعددٍ من المسؤولين الأميركيين إلى بغداد وأربيل، مؤكداً أن استئناف تصدير نفط الإقليم سيكون الموضوع الرئيس للنقاشات.

وأضاف: نحنا لسنا جزءاً من المفاوضات، لكن نعلم جيداً أن الموضوع نوقش خلال وجود رئيس الوزراء مسرور بارزاني في واشنطن، وأيضاً رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني.

واعتباراً من 25 مارس آذار 2023، أوقِفت عمليات تصدير النفط الخام من حقول كوردستان ومحافظة كركوك إلى تركيا عبر ميناء جيهان التركي.

فضلاً عن تعليق جميع الأنشطة النفطية للشركات الأجنبية العاملة في حقول كوردستان، بعد قرار هيئة التحكيم الدولية في باريس بعدم قانونية هذه الصادرات.

يأتي هذا القرار نتيجة دعوى قضائية أقامتها الحكومة الاتحادية ضد تركيا في محكمة التحكيم الدولية في باريس عام 2014، بسبب سماحها بتدفق نفط كوردستان إلى أراضيها وتصديره، دون موافقة بغداد.

ووفقاً لاتفاقية مبرمة بين بغداد وأنقرة عام 2010، فإن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الجهة الوحيدة المخولة بتصدير النفط العراقي وتسويقه وبيعه في الأسواق العالمية.

وكانت كوردستان تصدّر يومياً 450 ألف برميل إلى تركيا، لتأمين رواتب موظفيه وإيراداته المالية، بسبب غياب قانون للنفط والغاز ينظم إدارة الثروة النفطية في العراق.

وفي الـ 4 من أبريل نيسان 2023، توصّلت أربيل وبغداد لتوقيع اتفاقٍ مؤقت لحين إقرار البرلمان العراقي قانون النفط والغاز.

ونصَّ الاتفاق بتسليم حكومة كوردستان 400 ألف برميل يومياً إلى شركة (سومو)، وتشكيل لجنة رباعية مشتركة تشرف على بيع النفط في الأسواق العالمية وفتح حساب مستقل لدى البنك المركزي لإيداع الايرادات المالية، وتسمية ممثل من حكومة الإقليم بمنصب معاون مدير عام شركة سومو.