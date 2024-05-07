الحكومة الاتحادية تصدر قراراً بشأن منتجات النفط تشمل إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أصدر مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء، عدة قراراتٍ، من بينها ما يخص إنتاج النفط.

وأقرّ المجلس خلال اجتماعه الذي ترأسه محمد شياع السوداني، توصيات لجنة الأمر الديواني (3 لسنة 2024) الخاصة بمصفى كركوك الاستثماري وتوصية الدائرة القانونية في الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء بحسب الآتي:

أولاً- ضرورة التزام المستثمر بنصوص قانون الاستثمار للمصافي رقم (64) لسنة 2007 وتعديلاته، وتثبيت ذلك في العقد الذي سيُبرم بين المستثمر ووزارة النفط.

ثانياً- إلزام المستثمر، عقديًّا، بأن تكون نسبة إنتاج المشتقات النفطية الخفيفة (البيضاء) لا تقل عن (80%) من النفط المجهز للمصفى المذكور.

ثالثاً- إلزام المستثمر بأن تكون فعاليات المصفى ومنتجاته على وفق المواصفات العالمية (EURO5).

رابعاً- قيام وزارة النفط بمساعدة المستثمر للحصول على الدعم والتشجيع اللازمين من الوزارة وهيئة الاستثمار والوزارات الأخرى ذات العلاقة؛ لأجل التسريع في إقامة المشروع؛ لأهميته في تجهيز المحافظات الشمالية وإقليم كوردستان بالمشتقات النفطية وتطوير محافظة كركوك اقتصاديًا.