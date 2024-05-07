اقتصاد

الحكومة الاتحادية تصدر قراراً بشأن منتجات النفط تشمل إقليم كوردستان

author_image Kurdistan24 اربیل
من اجتماع مجلس الوزراء العراقي (أرشيف)
من اجتماع مجلس الوزراء العراقي (أرشيف)
العراق

أربيل (كوردستان 24)- أصدر مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء، عدة قراراتٍ، من بينها ما يخص إنتاج النفط.

وأقرّ المجلس خلال اجتماعه الذي ترأسه محمد شياع السوداني، توصيات لجنة الأمر الديواني (3 لسنة 2024) الخاصة بمصفى كركوك الاستثماري وتوصية الدائرة القانونية في الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء بحسب الآتي:

أولاً- ضرورة التزام المستثمر بنصوص قانون الاستثمار للمصافي رقم (64) لسنة 2007 وتعديلاته، وتثبيت ذلك في العقد الذي سيُبرم بين المستثمر ووزارة النفط.

ثانياً- إلزام المستثمر، عقديًّا، بأن تكون نسبة إنتاج المشتقات النفطية الخفيفة (البيضاء) لا تقل عن (80%) من النفط المجهز للمصفى المذكور.

ثالثاً- إلزام المستثمر بأن تكون فعاليات المصفى ومنتجاته على وفق المواصفات العالمية (EURO5).

رابعاً- قيام وزارة النفط بمساعدة المستثمر للحصول على الدعم والتشجيع اللازمين من الوزارة وهيئة الاستثمار والوزارات الأخرى ذات العلاقة؛ لأجل التسريع في إقامة المشروع؛ لأهميته في تجهيز المحافظات الشمالية وإقليم كوردستان بالمشتقات النفطية وتطوير محافظة كركوك اقتصاديًا.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف